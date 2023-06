Invités : Léna Lazare et Basile Dutertre, porte-paroles des "Soulèvements de la Terre"

Le gouvernement souhaite dissoudre leur mouvement dans les plus brefs délais : Léna Lazare et Basile Dutertre sont les porte-parole des « Soulèvements de la Terre ». Né sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, le mouvement a fait la Une après les incidents de Sainte-Soline. Les « Soulèvements de la Terre » prône un mode d’action radical et la désobéissance civile, des principes que le mouvement décrit dans un livre pour expliquer son combat. Léna Lazare et Basile Dutertre sont sur le plateau de Quotidien.