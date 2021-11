Invités : les 250 propositions de Jacques Attali et Julie Martinez pour "Faire réussir la France"

À six mois du premier tour de l’élection présidentielle, le premier programme politique vient d’être publié. Pas par l’un des (nombreux) candidats à l’Élysée, mais par Jacques Attali et Julie Martinez. Pendant plusieurs mois, ils ont interrogé plus de 400 personnes pour connaître leurs propositions pour « faire réussir la France ». Résultat : ils dressent la liste de 250 actions urgentes, dont 30 réformes radicales à mettre en place au plus vite. Jacques Attali et Julie Martinez sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.