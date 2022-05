Invités : les célébrations russes du 9 mai vues par Oleg Skripka, Dominique Trinquand et Ksenia Bolchakova

Chaque 9 mai, la Russie célèbre sa victoire contre l’Allemagne nazie par un grand défilé militaire. Cette année, deux mois et demi après l’invasion russe en Ukraine, les célébrations étaient particulièrement observées. Vladimir Poutine voulait y faire la démonstration de sa puissance et de sa détermination, envoyer un message fort au monde alors que sa guerre en Ukraine s’éternise. Le monde redoutait une prise de parole guerrière, une nouvelle escalade. Le discours du dirigeant russe aura été plus mesuré qu’attendu. Vladimir Poutine y a fait savoir sa volonté de tout faire pour empêcher "une guerre globale", lui qui a pourtant multiplié les menaces à l’égard de l’Ukraine et de l’Occident ces dernières semaines. Pour décrypter cette journée particulière, Yann Barthès reçoit Oleg Skripka. Véritable rock-star en Ukraine, il nous envoie des nouvelles de son pays depuis le tout début de la guerre. À Kiev, mais aussi à Boutcha, dans la banlieue de la capitale ukrainienne, Oleg Skripka nous a fait découvrir le quotidien des Ukrainiens restés dans le pays. À ses côtés, la journaliste Ksenia Bolchakova, récemment rentrée d’Ukraine, co-réalisatrice d’un reportage sur la milice destructrice de Vladimir Poutine, le groupe « Wagner », et le général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.