Invités : les Français et leur gouvernement, avec Jérôme Jaffré et Gilles Finchelstein

Jérôme Jaffré est politologue et directeur du Centre d’études et de connaissances sur l’opinion publique. Gilles Finchelstein est directeur général de la Fondation Jean-Jaures et directeur des études chez Havas. Avec eux, on parle politique française à l’heure du confinement. Comment expliquer la chute d’Emmanuel Macron dans les sondages ? Y-a-t-il une crise au sein du couple exécutif ? Comment les Français appréhendent-ils la sortie de confinement ? On en parle avec Jérôme Jaffré et Gilles Finchelstein sur le plateau de Quotidien.