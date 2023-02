Invités : les Français face à la réforme des retraites, avec Frédéric Dabi, Céline Bracq, Adélaïde Zulfikarpasic

J-1 avant l’Acte 2 de la mobilisation contre la réforme des retraites. Une nouvelle journée de manifestations est prévue mardi 31 janvier dans toute la France à l’appel des syndicats. Après une première mobilisation réussie, alors que les Français sont de plus en plus nombreux à se dire opposés à cette réforme des retraites, le gouvernement doit-il craindre un durcissement du mouvement ? Pour en parler, Yann Barthès fait le point sur l’opinion des Français avec ceux qui les sondent : Céline Bracq d’Odoxa, Adélaïde Zulfikarpasic de BVA et Frédéric Dabi de l’IFOP.