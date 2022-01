Invités : les "frères" Sofian Khammes, Dali Benssalah, Moncef Farfar et Maël Rouin Berrandou

« Mes frères et moi », le dernier film de Yohan Manca est notre premier coup de cœur de 2022. Servi par des acteurs qui ont le vent en poupe, Sofian Khammes (« Le monde est à toi », « La nuée »), Dali Benssalah (découvert dans le clip de The Blaze, puis dans « Les Sauvages »), Maël Rouin Berrandou (« Parents d’élèves », « La fin de l’été ») ou encore Moncef Farfar. « Mes frères et moi », librement adapté de la pièce de théâtre de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, raconte l’histoire de Nour, 14 ans (Maël Rouin Berrandou), de sa vie dans un quartier populaire du bord de mer, de son quotidien avec ses grands frères entre leurs petites magouilles et la maladie de sa mère. Il raconte surtout sa rencontre avec la musique et le chant et la découverte d’une nouvelle vie.