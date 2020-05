En savoir plus sur Yann Barthes

Tant que la Culture n’aura pas réintégré ses salles de cinéma, de théâtre, de concert et nos rues (et même après), Quotidien lui fera une place tous les soirs sur son plateau. Pour commencer cette semaine, Yann Barthes reçoit le trio à quatre des Goguettes. Clémence Monnier, Stan, Valentin Vander et Aurélien Merle ont cartonné pendant le confinement avec leur reprise de Jacques Brel. Ils continuent à nous faire chanter et danser ce soir.