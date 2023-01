Invités : les historiens Jeanne Guérout et Xavier Mauduit mettent à mal les clichés dans « Histoire des préjugés »

On a tous des préjugés dans la vie. Jeanne Guérout et Xavier Mauduit se sont emparés de ces clichés pour mieux les remettre en cause. Dans leur ouvrage « Histoire des préjugés », les deux historiens, également présents sur France Culture, retracent, avec d’autres chercheurs, l’histoire de ces préjugés. Pourquoi tous les humains en ont ? Qui a choisi les historiens qui ont travaillé sur cet ouvrage collectif ? Comment on fait pour remettre en cause un cliché ? Est-ce qu’il existe des préjugés positifs ? Les historiens Jeanne Guérout et Xavier Mauduit répondent aux questions de Yann Barthès, ce vendredi 27 janvier, sur le plateau de Quotidien.