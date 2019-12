Invités : les journalistes de Mediapart Fabrice Arfi, Antton Rouget, Pascale Pascariello et Marine Turchi

Rien qu’en 2019, Mediapart aura été à l’origine des révélations sur François de Rugy, la pollution au plomb après l’incendie de Notre-Dame, mais c’est aussi Mediapart qui a relayé le puissant témoignage d’Adèle Haenel et poursuivi l’enquête sur Alexandre Benalla et celle sur le financement lybien de la campagne de Nicolas Sarkozy. Bref, en 2019, Mediapart a encore une fois frappé très fort. Une partie de sa rédaction est sur le plateau de Quotidien : Fabrice Arfi, Marine Turchi, Pascale Pascariello et Antton Rouget.

