Invités : les magiciens Xavier Mortimer et Gus l’illusionniste nous transportent sur la scène de Broadway

Xavier Mortimer et Gus l’illusionniste sont les invités de Quotidien jeudi 15 février. Les deux artistes français font partie d’une troupe de magiciens qui débarque sur les planches des Folies-Bergère en provenance de Brodway la semaine prochaine, à partir du 21 février. « The Illusionists direct from Broadway » est le plus grand spectacle de magie actuellement en tournée. Gus l’illusionniste dans le rôle de « showman » et Xavier Mortimer qui enfile lui le rôle de « The Artist » nous en disent davantage. Ils tentent de décrypter la différence entre un magicien lambda et un grand magicien, à l’heure où l’on peut apprendre de nombreux tours sur les réseaux sociaux tels que TikTok. Xavier Mortimer est une véritable à Las Vegas, ville connue pour ses magiciens. Puis, les deux artistes se prêtent à une petite démonstration en live.