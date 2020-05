Invités : les nouveaux mots du Covid-19 avec Laélia Véron et Bertrand Périer

En savoir plus sur Yann Barthes

L’épidémie de Coronavirus aura fait naître plein de nouveaux mots, devenus courants : confinement et déconfinement, covidé, skype-apéro, tracking, cluster, distanciation social, télétravail, … Pour comprendre, vraiment, ce que tous ces nouveaux mots veulent dire et comment ils sont devenus si courants, on en parle avec la spécialiste de la langue française Laélia Véron et l’avocat et ambassadeur de l’éloquence Bertrand Périer.