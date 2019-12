Invités : les pompiers Grégory Allione, Margot Delhaye et Aurélien Bruneau

Depuis juin, les pompiers de France sont en grève. Ils dénoncent le manque de moyens dans les casernes, mais également l’augmentation des violences à leur égard. Ils proposent 18 mesures pour endiguer ces violences. Grégory Allione est colonel et président de la Fédération nationale des Sapeurs-pompiers de France, Margot Delhaye et Aurélien Bruneau sont pompiers volontaires. Ils sont tous les trois sur le plateau de Quotidien pour nous parler de leur métier et de leurs conditions de travail.

