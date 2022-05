Invités : les pouvoirs magiques de la marche, avec Roger-Pol Droit et Yves Agid

Roger-Pol Droit est philosophe, écrivain, chercheur et enseignant. Yves Agid et professeur émérite de neurologie et de biologie cellulaire à la Sorbonne et grand spécialiste du traitement des maladies neurodégénératives. Ensemble, ils publient « Je marche donc je pense », un dialogue passionnant sur la marche et le cerveau et comment l’une influence l’autre et lui fait du bien. Roger-Pol Droit et Yves Agid sont sur le plateau de Quotidien.