Invités : L’impératrice de retour avec "Pulsar"

Ils sont 6, ils sont Français et seront sur les scènes du monde entier cet été. "L'impératrice" revient avec un troisième album intitulé "Pulsar", disponible le 7 juin prochain. Après avoir enflammé Coachella, le groupe fera vibrer le public sur la scène de We Love Green et de l’Olympia. "L’impératrice" est sur le plateau de Quotidien.