Invités : l’œil des politologues Mathieu Souquière et Chloé Morin sur la crise politique française

Les deux politologues, observateurs de la vie politique française, Chloé Morin et Mathieu Souquière, sont les invités de Quotidien mardi 19 décembre. L’essayiste français, directrice d’un cabinet de conseil, publie prochainement un ouvrage dans lequel elle dépeint la potentielle société du futur. Mathieu Souquière, essayiste et consultant, a notamment travaillé sur la flambée populiste. Ils se penchent largement sur la Commission Mixte Paritaire qui a bloqué sur le sujet des prestations sociales. Alors que le RN voit cela comme une victoire et que LFI décrit une « lepénisation » du gouvernement, les deux spécialistes donnent leur avis sur la question. Ils donnent leur avis sur ce « moment de bascule historique » comme le décrit Sandrine Rousseau. Puis, les deux essayistes tentent de décrypter pour quelles raisons le gouvernement s’est retrouvé dans cette situation étouffante, alors qu’Elisabeth Borne souhaite malgré tout préserver « les valeurs du macronisme ». Ils se prononcent ensuite sur le probable scénario à venir ce mardi soir autour des discussions à CMP et s’expriment sur les possibilités possibles pour le gouvernement de se remettre d’un épisode comme celui-ci. Et ce alors que certains spécialistes estiment que la France est désormais ingouvernable. Enfin, Chloé Morin et Mathieu Souquière tentent d’expliquer la montée du populisme à travers le monde, ainsi que l’ascension du Rassemblement National.