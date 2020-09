En savoir plus sur Yann Barthes

Ils sont trois : Choopa, Ugo et Manu et ils cartonnent sur Youtube. Pas un petit carton passager, un gros gros carton à un milliard de vidéos vues. Pour la première fois, ils se déclinent sur le petit écran avec une grande soirée sur TMC. Une soirée événement pleine de guest stars : Fred Testot, Elie Semoun, Valérie Damidot, Tristan Lopin, Lola Dubini et plein d’autres. Les mecs sérieux de Lolywood sont sur le plateau de Quotidien.