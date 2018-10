Invités : Lucas et Catherine Castro pour "Appelez-moi Nathan !"

Dans "Appelez-moi Nathan", Catherine Castro et Quentin Zuttion posent des mots sur les personnes transgenres, leurs choix, les questions qu’on leur pose tous les jours, avec ou sans tacte. Pour ne plus avoir les poser, pour ne plus avoir à blesser, pour informer aussi, ils ont conçu cette bande-dessinée comme un recueil de situations vécues, celles de Lucas, un jeune garçon transgenre. Catherine Castro et Lucas sont sur le plateau de Quotidien.