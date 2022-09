Invités : Major Mouvement et Thibault Geoffray, deux hommes qui vous veulent du bien

L’un est le kiné le plus connu de France, l’autre le coach sportif préféré des Français : en quelques années Major Mouvement et Thibaut Geoffray sont devenus des poids lourds des réseaux sociaux et des librairies avec plusieurs livres à succès. Mais ils sont avant tout des poids lourds des questions de santé et de bien-être. Leur objectif commun : vous aider à aller mieux et à le rester. Major Mouvement et Thibault Geoffray sont sur le plateau de Quotidien.