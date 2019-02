Invités : Malik Bentalha et Gilles Lellouche, pour "Jusqu’ici tout va bien"

Comment on s’adapte à la banlieue quand on est un Parisien pure souche et branchouille ? Fred Bartel (Gilles Lellouche) est le patron d’une agence de communication en vogue quand un contrôle fiscal drastique lui impose d’aller s’installer, avec son équipe, à la Courneuve. Heureusement pour eux, ils vont faire la rencontre de Samy (Malik Bentalha) qui va les aider à s’adapter à leur nouvel environnement. Gilles Lellouche et Malik Bentalha sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.