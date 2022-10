Invités : Malik Bentalha, Joséphine Japy et Jérôme Commandeur partent à l’aventure

Si Indiana Jones était français, il s’appellerait Jack Mimoun. Il serait tout aussi intrépide, aventurier et courageux qu’Harrison Ford. Enfin, presque. Malik Bentalha est « Jack Mimoun » et le réalisateur du film du même nom. Une comédie loufoque, attachante, mais aussi un vrai film d’aventure avec Jérôme Commandeur, François Damiens, Joséphine Japy et Benoît Magimel.