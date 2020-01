Invités : Mareva Galanter et Arthur pour "Stars à nu"

Sur TF1, les stars se mettent à nu pour la bonne cause. Dans deux numéros inédits, un consacré aux hommes, l’autre aux femmes, 15 personnalités vont littéralement se mettre à nu devant les caméras. Parmi les heureux élus M. Pokora, Philippe Candeloro ou encore Baptiste Giabiconni côté hommes et Alessandra Sublet, Marine Lorphelin ou Mareva Galanter côté femmes. En se mettant à nu, ses stars espèrent sensibiliser aux dépistages des cancers du sein, de la prostate et des testicules. Et pour rendre le challenge encore un peu plus pimenté, ces stars devront assurer une chorégraphie, tout nus, sur la mythique scène du Lido à Paris. Arthur, producteur de l’émission et Mareva Galanter, participante, sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.

