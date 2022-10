Invités : Marine Vacth, François Cluzet et Pierre Niney, le casting 5 étoiles de "Mascarade" de Nicolas Bedos

Quotidien reçoit ce soir le casting fantastique du nouveau film de Nicolas Bedos “Mascarade”. Le film regroupe Marine Vacth, François Cluzet et Pierre Niney. L’histoire aborde la relation amoureuse entre un jeune gigolo paumé et une sublime arnaqueuse plus âgée. Le film est disponible dès le 1er novembre dans toutes les salles de cinéma de France. Le film parle de passion, de trahison, de cupidité, de femmes, de danse, d’arnaque, d’amour fou et contrarié selon son casting. Pour écrire son personnage féminin de Margot, Nicolas Bedos s’est inspiré de Romy Schneider et des films d’Orson Wells. Les acteurs se sont prêtés au jeu de donner une définition à Nicolas Bedos.