Invités : Marion Cotillard, Guillaume Canet, Gilles Lellouche et François Cluzet pour "Nous finirons ensemble"

Neuf ans après le carton des « Petits Mouchoirs », Guillaume Canet et sa bande reviennent pour clore l’histoire. Dans « Nous finirons ensemble », le casting originel est réuni : Marion Cotillard, Gilles Lellouche, François Cluzet, Benoît Magimel, Laurent Lafitte, Pascale Arbillot. Ils reviennent au Cap Ferret pour raconter la suite de cette bande de potes, vingt ans plus tard. Marion Cotillard, Gilles Lellouche, François Cluzet et le réalisateur Guillaume Canet sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.