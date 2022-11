Invités : Marlon Magnée et Sacha Got, les co-leaders du groupe La Femme (partie 2)

Marlon Magnée et Sacha Got du groupe de rock français La Femme sont les invités de Quotidien. Ils dévoilent leur quatrième album “Teatro Lucido” qui mélange des inspirations espagnoles et mexicaines avec du reggaeton, des trompettes et des castagnettes. Ils ont choisi ce nom en référence à un vrai théâtre situé à Mexico où se déroule des bals surréalistes. Ils ont même participé aux premiers shows du théâtre lors de son ouverture en 2014, durant leur tournée au Mexique. Le groupe est aussi composé de Ysé Grospiron, Sam Lefèvre, Noé Delmas et Fanny Luzignant. Les membres sont originaires de Biarritz, de Bretagne, de Marseille et de Paris.