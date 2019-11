Invités : Martine Laroche-Joubert et Niels Schneider racontent le siège de Sarajevo dans "Sympathie pour le diable"

Sarajevo, 1992. La ville est assiégée depuis sept mois. Un reporter de guerre, Paul Marchand, couvre la guerre pour les médias européens et canadiens, au milieu des tirs, des bombes et du silence de la communauté internationale. Dans « Sympathie pour le diable », Niels Schneider se glisse dans la peau de Paul Marchand. Dans la vie réelle, Martine Laroche-Joubert, grand reporter, a couvert la guerre de Sarajevo et a connu le journaliste. Ils sont tous les deux réunis sur le plateau de Quotidien pour en parler.

