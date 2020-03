En savoir plus sur Yann Barthes

Après le très remarqué « Jack et la Mécanique du cœur », Mathias Malzieu revient le 11 mars au cinéma avec « Une sirène à Paris ». Conte fantastique et enchanté d’une sirène – une vraie – débarquant dans la vie d’un homme au cœur brisé. Le réalisateur Mathias Malzieu et ses acteurs Nicolas Duvauchelle et Marilyn Lima sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.