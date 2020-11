Invités : Mathieu Ricard et Alexandre Jollien dévoilent leur "Abécédaire de la Sagesse"

En savoir plus sur Yann Barthes

Mathieu Ricard est français, mais il est aussi l’un des rares moine bouddhiste occidental. Alexandre Jollien est Suisse, et il est un philosophe reconnu. Tous deux sont très amis dans la vie, collaborent régulièrement au cours de conférence et ont publié plusieurs ouvrages en commun avec le psychiatre Christophe André. C’est tous les trois qu’ils publient leur « Abécédaire de la sagesse », et ça fait du bien d’en parler avec eux sur le plateau de Quotidien.