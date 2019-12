Invités : Max Boublil et Anthony Marciano pour "Play"

Et si vous pouviez revoir toute votre vie ? En 1993, Max reçoit sa toute première caméra. Il va passer les vingt années suivantes à tout filmer autour de lui. Dans « Play », le réalisateur Anthony Marciano raconte l’histoire de Max (joué par Max Boublil) à travers les époques et dresse le portrait d’une jeunesse des années 90. De son évolution, des premiers rencards à la vie de parent, en passant par l’amour, les soirées et les sorties entre potes. Max Boublil et le réalisateur de « Play », Anthony Marciano sont sur le plateau de Quotidien.

