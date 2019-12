Ils sont les tontons de Youtube et ils en sont les megastars. Le succès de McFly et Carlito ne se dément pas : depuis leur dernier passage sur le plateau de Quotidien ils ont lancé une matinale tous les mercredis matins, commencé une transformation physique impressionnante et même créé un jeu de société. On devait les inviter pour en parler avec eux : McFly et Carlito sont sur le plateau de Quotidien.

