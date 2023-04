Invités : Megan Northam et Aliocha Schneider, les révélations de la série « Salade grecque »

Après "L'auberge espagnole", après "Les poupées russes", après "Casse-tête chinois", Cédric Klapisch offre une suite à sa triologie, mais en série cette fois avec "Salade grecque". Après quelques courts-métrages et des seconds rôles, la jeune actrice aux racines anglophones Megan Northam est Mia, une jeune femme engagée et consciente de ses privilèges, fille de Xavier (Romain Duris) et Wendy (Kelly Reilly). Son frère, Tom, est interprété par Aliocha Schneider, qui avait déjà tourné sous la direction de Cédric Klapisch pour une campagne Cartier. Tom est l’opposé de sa sœur, il habite à New York et rêve de lancer une start-up d’économie verte. Megan Northam et Aliocha Schneider répondent aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.