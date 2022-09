Invités : Melha Bedia et Hakim Jemili allient humour et amour dans la série « Miskina, la pauvre » (Partie 2)

Acteurs et humoristes, Melha Bedia et Hakim Jemili sont à l’affiche de « Miksina, la pauvre », entre humour et comédie romantique. Diffusée à partir du vendredi 30 septembre sur Prime vidéo, la série de huit épisodes est co-écrite et co-réalisée par Melha Bedia. Comment l’actrice a-t-elle géré son rôle de « patronne » pendant le tournage ? Que signifie le titre de la série ? Quels thèmes y sont abordés ? Pourquoi la série est-elle si personnelle ? Quel est le rôle joué par Hakim Jemili ? Les deux acteurs y répondent, ce vendredi 23 septembre, sur le plateau de Quotidien.