Invités : Méline Nocandy, Deborah Lassource & Olivier Krumbholz sur le toit du monde

Les championnes du monde de handball Méline Nocandy et Deborah Lassource, ainsi que leur entraîneur Olivier Krumbholz sont les invités de Quotidien jeudi 11 janvier. L’occasion de replonger quelques semaines en arrière et précisément le 17 décembre dernier lorsque l’Equipe de France féminine de Handball a renversé les tenantes du titre en finale du championnat du monde. L’entraîneur de 65 ans s’exprime sur son bilan impressionnant avec notamment trois titres de champion du monde. Les trois invités tentent de décrypter ensuite la vraie passion française pour leur sport, deuxième discipline collective en terme de licenciés dans l’hexagone. Puis, ils se projettent sur l’échéance de l’année, les Jeux Olympiques de Paris 2024 en dévoilant quelques secrets sur leurs entraînements. Olivier Krumbholz se confie aussi sur sa dépression après la victoire aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 et sur sa relation avec son épouse qu’il a entraîné durant une dizaine d’années. Enfin, Deborah Lassource s’exprime sur les matchs vécus avec et contre sa sœur, et Méline Nocandy revient sur ses débuts dans ce sport en Guadeloupe à l’âge de seulement six ans.