Invités : Melvil Poupaud, Swann Arlaud, Alexandre Dussot-Hezez et Pierre-Emmanuel Germain-Thill pour « Grâce à Dieu » de François Ozon

Il n’est pas encore en salles que, déjà, le dernier film de François Ozon fait les gros titres de la presse. Dans « Grâce à Dieu », le réalisateur se penche sur le sujet délicat de la pédophilie dans l’Église catholique, à travers le scandale du Père Preynat, accusé de pédophilie sur plusieurs enfants du diocèse de Lyon. « Grâce à Dieu » raconte l’histoire de ses enfants, l’histoire d’un non-dit de l’Église à travers le témoignage de plusieurs victimes, devenus adultes et qui vont accepter de témoigner pour empêcher leur agresseur de conserver sa place dans le clergé. Alors que le procès du père Preynat doit se tenir prochainement, l’avocat de ce dernier avait réclamé le report de la sortie du long-métrage. Il a été débouté par la justice ce lundi. Grâce à Dieu sera en salles dès mercredi 20 février. Les acteurs Melvil Poupaud et Swann Arlaud ainsi qu’Alexandre Dussot-Hezez et Pierre-Emmanuel Germain-Thill, accusateurs du père Preynat sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.