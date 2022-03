Invités : Michael Bay et Jake Gyllenhaal signent le blockbuster de l’année

Le maître du film d’action Michael Bay est de retour avec « Ambulance », un thriller explosif avec Jake Gyllenhaal et Yahya Abdul-Mateen II. L’histoire de deux frères, l’un vétéran de guerre, l’autre criminel notoire, réalisant le plus gros braquage de banque de l’histoire de Los Angeles : 32 millions de dollars, en un seul casse. Jake Gyllenhaal et Michael Bay sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.