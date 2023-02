Invités : Michaël Youn et sa bande de retour avec « BDE » (partie 2)

Michaël Youn revient avec le film « BDE », disponible à partir du 24 février sur Prime Vidéo. À l’affiche de cette comédie sur d’anciens étudiants en école de commerce : Vincent Desagnat, Manon Azem et Lola Dubini. Que signifie le titre du film ? Comment Michaël Youn a-t-il eu l’idée de cette comédie ? Comment l’équipe du film voit-elle les jeunes de 18-20 ans aujourd’hui ? Ce film, plutôt chaotique et bordélique, est-il un retour aux sources pour Michaël Youn ? Le réalisateur et sa bande, Vincent Desagnat, Manon Azem et Lola Dubini, y répondent, ce vendredi 17 février, sur le plateau de Quotidien.