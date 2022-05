Invités : Michel Hazanavicius, Bérénice Béjo et Romain Duris, le nanar avec brio

Le Festival de Cannes s’ouvre le 17 mai prochain et pour l’inaugurer, rien de tel que d’aller voir « Coupez ! », le dernier film de Michel Hazanavicius. Remake de « One cut of the head », un film japonais, « Coupez ! » est à la frontière entre le film de zombies et le nanar. Mais le bon nanar, du genre de ceux qui deviennent cultes. « Coupez ! » c’est plein d’histoires dans l’histoire et c’est porté par une Bérénice Béjo hyper trash et un Romain Duris complètement dingo. Michel Hazanavivius, Bérénice Béjo et Romain Duris sont sur le plateau de Quotidien.