Le concours culinaire Top Chef revient sur M6 à partir du mercredi 6 février. Cette année encore, les candidats et les candidates (toujours plus nombreuses) seront coaché(e)s et jugé(e)s par leur pairs, les chefs – tous étoilés – Hélène Darroze, Michel Sarran et Philippe Etchebest. Ils sont tous les trois sur le plateau de Quotidien pour en dire un peu plus sur cette nouvelle saison.