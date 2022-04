Invités : Michèle Laroque et Pierre Palmade s’aiment… enfin presque !

Ils s’aiment. Ils se sont aimés. Ils s’aiment… enfin presque et ça fait 26 ans que ça dure. Michèle Laroque et Pierre Palmade reforme leur duo culte dans « Ils s’aiment… enfin presque », une adaptation télé de leur célèbre pièce, diffusé dès ce lundi 18 avril sur TF1. L’occasion de revenir sur l’un des duos les plus cultes de la scène française et sur les coulisses de leur incroyable succès. Michèle Laroque et Pierre Palmade sont sur le plateau de Quotidien.