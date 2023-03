Invités : Michelle Rodriguez et Chris Pine envoient "Donjons et Dragons" au cinéma

Le jeu culte « Donjons et Dragons » a enfin son adaptation sur grand écran. À l’affiche de ce blockbuster très attendu, l’actrice Michelle Rodriguez (Fast and Furious) et la star de « Don’t worry darling », Chris Pine sont tous les deux sur le plateau de Quotidien.