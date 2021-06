Invités : Mohamed Cheikh et Hélène Darroze, grands vainqueurs de Top Chef 2021

Mercredi soir, Mohamed Cheikh est devenu le grand vainqueur de la douzième édition de Top Chef. Après dix-huit semaines de compétition, le chef formé dans les plus grands palaces parisiens l’a emporté face à Sarah Mainguy, la cheffe nantaise. On fait le bilan de cette dernière saison de Top Chef avec Mohamed Cheikh et celle qui l’a accompagné tout au long de son aventure, la cheffe Hélène Darroze.