Invités : Nadia Tereszkiewicz et Benoît Magimel au cœur d’un film sur la liberté d’être qui on est

Nadia Tereszkiewicz et Benoît Magimel sont les invités de Quotidien mardi 2 avril. Les deux acteurs sont à l’affiche ce 10 avril du film « Rosalie », un long-métrage de Stéphanie Di Giusto sur la liberté d’être qui on est. Il met en lumière une femme de la fin du XIXème siècle, cachant un lourd secret et qui va se libérer en laissant pousser sa barbe. Le personnage joué par Benoît Magimel l’épouse sans connaître son secret. L’actrice de 27 ans, qui a connu un succès fulgurant ces dernières années, se livre sur ses sentiments lorsqu’elle s’est vue pour la première fois avec une barbe, et explique s’être immédiatement identifiée à son personnage. Benoît Magimel revient lui sur la façon dont son personnage rejette d’abord le secret de sa compagne, avant finalement d’évoluer. Le long-métrage a une vraie résonnance avec l’époque actuelle, notamment autour du lynchage dont va être victime la femme au cœur du film. Enfin, Benoît Magimel s’exprime sur ses 50 ans qu’il fêtera le 11 mai prochain.