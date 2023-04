Invités : Natacha Polony, Céline Bracq et Jérémie Peltier décryptent la 11ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites (Partie 2)

Natacha Polony, directrice du magazine Marianne, Céline Bracq, co-fondatrice de l’Institut d’études Odoxa et Jérémie Peltier, co-directeur de la fondation Jean Jaurès reviennent sur la 11ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Sommes-nous en crise démocratique ? Que disent de notre société les résultats du sondage qui donne Marine Le Pen vainqueur au second tour face à Emmanuel Macron si l’élection présidentielle devait se jouer demain ? Le référendum d’initiative partagée peut-il bloquer l’adoption de la réforme des retraites ? Quel avenir pour la situation politique en France ? Natacha Polony, Céline Bracq et Jérémie Peltier répondent aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.