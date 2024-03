Invités : Natacha Polony et David Revault d’Allonnes luttent contre la crise des médias (Partie 2)

Natacha Polony, directrice de la rédaction de « Marianne » et David Revault d’Allonnes, ancien de Libération du monde et du JDD, désormais rédacteur en chef de la revue « L’hémicycle », sont les invités de Quotidien jeudi 21 mars. Les deux personnages de médias se confient sur l’utilité actuelle d’un journal et sur la possibilité pour eux d’attirer encore des jeunes. Dans l’un de ses derniers éditos, David Revault d’Allonnes se demande si des évènements pourraient stopper la montée de l’extrême-droite en vue des prochaines européennes. Le journaliste politique détaille l’avant-dernier numéro de « L’hémicycle » où l’on y voit l’accroche « Refaire Nation », Une totalement manipulée par un média russe. Ce qui pose la question de la dangerosité à venir de l’intelligence artificielle. Natacha Polony en dit elle davantage sur la nouvelle version de « Marianne » qui passe de 88 à 52 pages et qui a vu son prix baisser alors que le prix du papier a augmenté de 160% en 2022.