Invités : Nathaniel et Elisha Karmitz, patrons des cinémas MK2

Nathaniel et Elisha Karmitz sont les deux figures cachées derrière les cinémas MK2. Inconnus du grand public, ils possèdent l’un des plus grands catalogues de films au monde : Truffaut, Chaplin, Demy, Lynch, Varda, Chabrol… tous ces grands cinéastes vivent et revivent dans leurs salles obscures. Alors que les cinémas ont dû fermer, que le festival de Cannes a été annulé, on voulait prendre de leurs nouvelles et par la même occasion celles du monde du cinéma. Nathaniel et Elisha Karmitz sont sur le plateau de Quotidien.