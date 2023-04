Invités : Nawell Madani, Paola Locatelli et Djebril Zonga débarquent sur Netflix dans « Jusqu’ici tout va bien » (Partie 1)

Nawell Madani lance ce vendredi sa première série, « Jusqu’ici tout va bien », sur Netflix. L’humoriste belge y incarne une journaliste aux côtés de l’influenceuse et actrice Paola Locatelli et du mannequin et acteur Djebril Zonga. Comment se sont-ils tous les trois rencontrés ? Comment Nawell Madani a-t-elle réussi à vendre sa série à Netflix ? De quoi parle-t-elle ? Quels rôles jouent Paola Locatelli et Djebril Zonga ? Les deux acteurs et Nawell Madani répondent aux questions de Yann Barthès, ce vendredi 7 avril 2023, sur le plateau de Quotidien.