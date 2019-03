Nicole Ferroni est chroniqueuse sur France Inter et surtout humoriste. Michel Cymès est le médecin le plus connu, et le préféré, des Français. Ensemble, ils seront très prochainement à la tête d’une nouvelle émission, « Ça ne sortira pas d’ici », le premier talk-show médical. Nicole Ferroni et Michel Cymès sont sur le plateau de Quotidien pour nous en dire plus.