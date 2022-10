Invités : Nikos Aliagas, Michaël Goldman et Yanis Marshall pour le grand retour de la Star Academy

Plus de 20 ans après ses débuts, la Star Academy fait son grand retour demain sur TF1. L’émission-culte revient avec Nikos Aliagas à la présentation, Michaël Goldman comme directeur de l’émission et Yanis Marshall comme coach de danse du château. Que peut-on dire de Michaël Goldman ? Pourquoi a-t-il été choisi au poste de directeur de cette formule 2022 ? Quel effet ça fait de reprendre une émission plus de 20 ans après sa première diffusion ? Qui est le nouveau coach de danse de la Star Academy ? Comment réussir à moderniser cette émission-culte ? Nikos Aliagas, Michaël Goldman et Yanis Marshall sont, ce soir, sur le plateau de Quotidien pour en parler.