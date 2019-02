Invités : Noémie Schmidt, Laurent Rochette et Paul Saïsset pour "Paris est à nous"

Pour « Paris est à nous », sa réalisatrice Elisabeth Vogler a cassé tous les codes. Avec le producteur Laurent Rochette et le co-scénariste Paul Saïsset, ils ont réalisé l’exploit de faire un film en dehors du circuit classique. Une campagne de crowfunding leur aura permis de se lancer. Quatre ans de tournage et un scénario adapté au jour le jour plus tard, le film sort sur Netflix ce 19 février. Il y raconte le vertige de l’amour et la crainte de la mort, aussi. L’actrice principale de « Paris est à nous », Noémie Schmidt, le producteur Laurent Rochette et le co-scénariste Paul Saïsset sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.