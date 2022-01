Invités : "Noirs en France", puissant et nécessaire, avec Alain Mabanckou, Aurélia Perreau, Ibrahima Bouillaud et Kathy Laurent Pourcel

Ce mardi soir, France 2 diffuse « Noirs en France », un film important, un film poignant et bouleversant, un film utile et nécessaire. Un film d’Aurélia Perreau et Alain Mabanckou, raconté par Alain Mabanckou. C’est la première fois qu’un grand film sur les Noirs en France est diffusé en prime-time à la télévision et pour en parler, les réalisateurs Aurélia Perreau et Alain Mabanckou sont sur le plateau de Quotidien, en compagnie de témoins du film, Kathy Laurent Pourcel et Ibrahima Bouillaud.