Invités : Olivier Baroux, Jean-Paul Rouve, Théo Fernandez, Claire Nadeau et Sarah Stern pour "Les Tuche 4"

La famille plus chouette du cinéma français est de retour dans les salles. Les Tuche 4 arrivent juste à temps pour Noël. Avec eux, on oublie l’actualité du week-end, les passions tristes, le chaos politique, la pandémie. Olivier Baroux, Jean-Paul Rouve, Théo Fernandez, Claire Nadeau et Sarah Stern sont sur le plateau de Quotidien.